Confira alguns bons livros para o público infantil e infanto-juvenil lançados na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

A 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que se encerra neste final de semana, está sendo pródiga em lançamentos, inclusive na seara infantil _ ao todo, são mais de 20 títulos voltados à gurizada que ganharam sessão de autógrafos na Praça Dante Alighieri desde o início da programação. Somente neste sábado, três novos livros estarão sendo apresentados.

Ainda no clima do Dia da Criança, comemorado nesta semana, o Almanaque selecionou alguns desses lançamentos para detalhar melhor por aqui. Você os encontra nas bancas da Feira, especialmente na ala infantil/infanto-juvenil instalada na Rua Dr. Montaury, lembrando que até domingo todos estão com 20% de desconto sobre o preço de capa.

Para quem quiser adquiri-los depois de encerrada a programação, vale pesquisar nas livrarias da cidade, ou buscar diretamente nos sites das editoras.

E lembre-se: é na infância que se cria o hábito da leitura!

* O Mestre dos Guarda-Chuvas (Paulus, 32págs., R$ 29), de Elaine Pasquali Cavion.

Numa cidade chuvosa, o guarda-chuva é companheiro inseparável dos moradores, que vivem curvados e com o olhar no chão molhado. E é nessa cidade que o enigmático Mestre dos Guarda-Chuvas inicia o seu negócio, numa trama sobre o comportamento humano belamente ilustrada pelo mineiro Rubem Filho. Ah: a autora, caxiense, já tem obras traduzidas para diversos idiomas.

* Mirabolês e Rainha das Histórias (Modelo de Nuvem, 32págs., R$ 29,90), de Heloísa Bacichette.

Na obra, com sessão de autógrafos neste sábado, os amigos do Rei Mirabolês resolvem que está na hora de ele ter uma companheira, e apresentam várias candidatas _ que, como ele, precisa saber contar histórias. As candidatas passeiam por clássicos da literatura infantil, como Monteiro Lobato e Simões Lopes Neto, até tramas originais. Destaque ainda para as ilustrações de Vivi Pasqual, com traços que fogem dos estereótipos das princesas tradicionais.

* No Mar de Aurora (Noz, 70págs., R$ 25), de Milene Barazzetti.

A menina Aurora vive com a avó e os irmãos na Vila Abaré, desde que os pais morreram. Mas ela é diferente de todos do lugar: tem dúvidas sobre as coisas estranhas que acontecem e conversa toda noite com uma sereia, que lhe dá vários conselhos. A obra é ilustrada por Marlon Gustavo Costa.

* Os Guardiões de Termíllia — À Sombra do Mestre (Voxmidia, 394págs., R$ 45), de Guilherme Bianchin de Camargo.

Sombras, monstros, guerras e o próprio medo serão desafios para os jovens irmãos Guilan e Gustaf, que juntos de seu amigo Naten, precisarão defender o Reino de Termíllia, nesse terceiro volume da série Guardiões de Termíllia, do jovem escritor caxiense Guilherme Camargo.

* Lucas, o Garoto Gamer (Inverso, 120 páginas, R$ 35), de Ana Rapha Nunes.

Lucas tem 13 anos e é apaixonado por jogos. Fica dia e noite jogando em seu celular e, com isso, amigos, escola e família ficam em segundo plano: ele só pensa em ser o melhor jogador. Estaria Lucas virando personagem de seu próprio jogo?

Autógrafos infantis neste sábado

- 14h: Sessão de autógrafos do livro Aprendendo a Voar, de Fabiana Diaz (Editora Quatrilho), no Espaço de Autógrafos 2.

- 14h: Sessão de autógrafos do livro Dois cantinhos para mim, de Alice Cruz Pires (Editora Vírtua), no Espaço de Autógrafos 1.

- 15h: Sessão de autógrafos do livro Mirabolês e Rainha das Histórias, de Heloísa Bacichette (Editora Modelo de Nuvem), no Espaço Lounge da Rua Coberta.