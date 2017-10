Confira a programação noturna desta sexta-feira na Serra

Agenda 20/10/2017 | 14h50 Atualizada em

BLACKBIRDS

Foto: Fábio Alt / Divulgação

A banda BlackBirds faz show nesta sexta, no Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154), às 221h. O grupo apresenta o show Triplice Coroa, cantando clássicos das bandas The Beatles, Pink Floyd e The Who. A entrada custa R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 25.

DANADA #3

Ocorre nesta sexta, na Level Cult (Rua Coronel Flores, 789) a festa Danada. Haverá vodka dupla a noite inteira. No line-up, os Djs Pedrinho Cavare, Tarciso Bressan, Fran Tessaro e Gui Filippon. A festa inicia as 23h e a entrada custa R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 30.

TRIBUTO A ROLLING STONES

A banda Stoned apresenta nesta sexta-feira , no Zarabtana Café Bar (Rua Luiz Antunes 312, Panazzolo - Centro de Cultura Ordovás), o Tributo a Rolling Stones, com os clássicos da banda britânica. O show inicia às 21h30min.



ACÚSTICOS & VÁLVULADOS

Ocorre nesta sexta, na Motorcycles Bar e Petiscaria (Rua Matteo Gianella, 1444), show com Acústicos & Válculados, que está comemorando 25 anos de estrada. A banda apresenta clássicos, como Até a hora de parar e Fim de tarde com você. A banda OuTravila abre o show. As apresentações começam às 22h e os ingressos custam R$ 40.

LADY LOUCURA

A banda Lady Loucura, de Gramado, faz show nesta setxa, no Mississippi Delta Blues Bar (Rua Augusto Pestana, 55) às 21h30min. A banda apresenta clássicos do rock e do blues e músicas do disco O Inventor, lançado em 2016. A entrada custa R$ 20.