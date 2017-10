Confira a programação noturna desta sexta-feira na Serra

Agenda 13/10/2017 | 13h30 Atualizada em

FESTA RETRÔ

Nesta sexta, às 21h, rola a Festa Retrô, no NNs Hambugueria e Restaurante (BR-116, Km 156, 587), em Galópolis. A discotecagem fica por conta do DJ Mono, que entre os hits, vai tocar clássicos do Abba, Bee Gees, Donna Summer, KC Sunshine Band, entre outros. A entrada é gratuita.

OCTO BERR

A festa Octo Beer ocorre hoje, a partir das 22h, no Zero 54 (Rua Augusto Pestana, 154) trazendo o Festival de Cerveja Barata. A apresentação da noite fica por conta da Jack Band, interpretando rock clássico dos anos 1980, 1990 e 2000. Na sequência, DJ Guga Gazzola toca os hits do momento. A entrada custa R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 30.

FRIDAY THE 13TH

As bandas Try Again (foto) e Chordatta fazem show nesta sexta, no Atillio's 86 (Rua Vinte de Setembro 1522) a partir das 21h., apresentando músicas autorais e clássicos do rock. A entrada custa R$ 10.



SARRADA

A festa Sarrada ocorre nesta sexta, na Level Cult (Rua Coronel Flores, 789), a partir das 23h. Os Djs Fredi Chernobyl (Comunidade Nin-Jitsu), Luiz Coyote, Beta Viegas e Fran tocam o melhor do funk, arrocha e pagode. A entrada custa R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 30.

BAILE DO PRESIDENTE

Ocorre nesta sexta, a partir das 23h, a festa O Baile do Presidente, com o Mc Jean Paul, no Pepsi Club (Rua Guerino Sanvitto, 1412). A festa também conta com a participação dos DJs Marcelo Gobetti, Erick Bueno e Lucas Rodrigues. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 150 e podem ser adquiridos na Papy Toys (Shopping Iguatemi) e na Loja Hip (Rua Visconde de Pelotas, 951).

SEXTA FEIRA TRANCE

Aproveitando a Sexta-Feira 13, ocorre no Shiva Music Club (Rua Osmar Meletti, 521), a festa à fantasia Sexta Feira Trance. Contando com duas pistas de ambientes diferentes com line -up formado por HARMONIKA - W2B, Maverick - W2B, Remp, Ghost Class, Web Head, Genética LIVE, Amanda Rovere, Clebinho Ceccatto, Trentin, Xico Arenhardt, Mairon Rosa , Shadow Hills LIVE e Eron Oliveira . A entrada custa R$ 20 com fantasia, e R$ 40 sem fantasia.

HALLOWEEN DO SACI

A Paralela (Rua Tronca, 3483) promove a festa Halloween do Saci, nesta sexta, a partir das 19h. A festa conta com decoração, maquiagem, foto, música, comida e prêmio pra melhor fantasia. A entrada custa R$ 10 com fantasia e, R$ 15 sem.