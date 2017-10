Confira a programação noturna desta sexta-feira na Serra

Agenda 06/10/2017 | 13h00 Atualizada em

JUST DANCE RIHANNA

Ocorre nesta sexta, na Level (Rua Coronel Flores, 789) a festa Just Dance homenageando a cantora Rihanna. Os estilos musicais da noite vão do hip hop ao reggae, do r&b ao pop chiclete, comandados pelos Djs Pedro Cavare, Gui Filippon, Beta Viegas e Serginho Luiz. Haverá combo triplo de vodka até as 2h. A festa começa às 23h e a entrada custa R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 30.

O BAR TE AMA

A festa O Bar Te Ama volta ao palco do Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154) a partir das 22h, com muito hip hop e funk. Os Djs Muzak, Guga, Henrique, Bozó, Lucas Big e Roger formam o line-up. A entrada custa R$ 25 até a meia-noite; após, R$ 30.



JOCKERS LIVE

O trio Jokers Live se apresenta nesta sexta no La Barra (Rua Coronel Flores, 810), a partir das 23h30min. O trio é composto por vocal, violino e Dj. A entrada custa R$ 25,00 até às 23h30min; após R$35,00.



EU NÃO SOU NOVELA

Foto: Patricia Raquel Nass / Divulgação

A banda Pura Curtição faz hoje o show de lançamento da música Eu não sou novela, gravada no Rio de Janeiro com a participação grandes músicos do samba como Prateado, Vitinho, entre outros. O evento ainda conta com apresentação da banda mineira AKATU.

A festa inicia a partir das 22h30min, no Aristos London Eventos (Avenida Júlio de Castilhos, 1.677), com o DJ Boni. A entrada custa R$ 15 (com nome da lista, com os integrantes do Pura, contato pela página facebook.com/PuraCurticao).

CONECTION HIP HOP

Foto: @1993Agosto / Divulgação



A edição comemorativa dos 5 anos de Festa Connection, ocorre nesta sexta, no Shiva Music Club (Rua Osmar Meletti, 521) a partir das 22h30 min, com show inédito do rapper Djonga. A Trip54 e Dalaia Rap também se apresentam na noite. Os Djs Micha e Camila comandam a festa, após os shows, com o melhor do hip hop, rap, trap e funk. Os ingressos variam de R$330 a R$ 40 na Loja Verse de Farroupilha e Caxias do sul e na Buena Onda Classic Tattoo.