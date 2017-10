Confira a programação cultural deste final de semana na Serra

Agenda 20/10/2017 | 16h21 Atualizada em

WINE MOVIE PETERLONGO

Foto: Salton / divulgação

Na edição deste sábado do Wine Movie, o filme O Segredo dos Seus Olhos será exibido. A trama conta a história do aposentado oficial de justiça Benjamin Esposito, que se dedica a escrever um livro, usando sua experiência para contar uma história na qual, em 1974, investigou o estupro e, consequente, assassinato de uma bela jovem. É desta forma que Benjamin conhece Ricardo Morales, marido da falecida, a quem promete ajudar a encontrar o culpado.

O ingresso dá direito a uma taça personalizada com uma dose de espumante, vinho ou suco de uva.

Sábado, às 18h.

Na Vinícola Peterlongo (Rua Manoel Peterlongo Filho, 216 - Garibaldi).

Entrada custa R$ 35 na Vinícola Peterlongo e no site sympla.com.br/wine-movie-peterlongo--o-segredo-dos-seus-olhos––204815/ (há taxas). Em caso de mau tempo, o evento será cancelado.

“O FANTASMA DA ÓPERA”

A releitura do clássico O Fantasma da Ópera será apresentada neste domingo. O espetáculo cênico-musical foi desenvolvido por acadêmicos, professores e funcionários da Universidade de Caxias do Sul (UCS) dentro do projeto Música e Cena do Campus 8. A experiência interdisciplinar envolve os cursos de Licenciatura em Música, Design de Moda, Design de Interiores, Arquitetura, Artes Visuais e Design.

Domingo, às 19h.

No UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130).

Ingressos custam R$ 30 na UCS Store. Estudantes e idosos pagam R$ 15.

ESPETÁCULO EM BENTO

Foto: divulgação / divulgação

O espetáculo Um Ensaio aos Homens de Pés Descalços leva ao palco um grupo de migrantes, que se transpõem para outro lugar, cada intérprete mostrando sua história e suas vivências em uma mesma situação, unindo-se para seguir em frente.

Sábado, às 20h.

Na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves.

Ingressos “pague o quanto vale” (o grupo pede que o público assista ao espetáculo e decida o valor ao final).

TIAGO IORC

Foto: Lucas Silvestre / Divulgação

O músico Tiago Iorc retorna para Caxias do Sul no próximo sábado para se apresentar o show Troco Likes. Iorc conquista cada vez mais espaço na cena brasileira ao dialogar com a música pop e trilhas sonoras, com sons contemporâneos de caráter autoral.

Sábado, às 23h.

Na All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351).

Os ingressos estão à venda nas lojas Multison, na Conexão Urbana ou pelo site blueticket.com.br/20788/Tiago-Iorc/. Os valores variam entre R$ 60 e R$ 120. Estudantes e idosos pagam meia-entrada.

BOILER BAILE

Foto: Andre Montes / Divulgação

Em comemoração aos 20 anos da Hip, o Zero 54 traz a festa Boiler Baile, com o DJ Zegon e o melhor do hip hop dos anos 1990 e 2000. Zegon é ex-DJ do Planet Hemp, e, de parcerias internacionais com o irmão do cineasta Spike Jonze, criou o N.A.S.A e produziu com M.I.A, Santigold, Kanye West, John Frusciante do RHCP, entre outros tantos.

Sábado, às 21h.

No Zero 54 (Rua Augusto Pestana, 154).

Entrada custa R$ 30 até a 1h; após, R$ 40.

BRENDA VALER

Foto: Franciele Teles / Divulgação

A cantora Brenda Valer faz show de lançamento do disco Piripaque, neste sábado. A apresentação, em dois momentos, inclui um show acústico de Brenda e a participação de uma banda que conta com Mauro Caldart , César de Campos, Maurício Pezzi e Joce Cristóvão na formação. O repertório terá as canções do novo disco e outras canções inéditas compostas pela cantora.

Sábado, às 20h.

No Teatro São Carlos (Rua Sete de Setembro, 1.735).

Ingressos custam R$ 25 no local, com direito ao CD.

KÁTYA TEIXEIRA

Foto: Daniel Kersys / divulgação

A cantora Kátya Teixeira fará show em Caxias do Sul, para lançamento do CD As Flores do Meu Terreiro. No repertório, músicas que mesclam a sonoridade urbana e a da floresta.

Domingo, às 20h.

Na Sala De Teatro Valentim Lazzarotto (Rua Luiz Antunes, 312 ).

Ingressos custam R$ 20 no local. Estudantes e idosos pagam R$ 10. O CD estará à venda por R$ 30.

FESTIVAL DE MÚSICA DE RUA

O Festival Brasileiro de Música de Rua chega a Flores da Cunha. Haverá música com DJ Muzak, Vic Limberger, Lela Rosanelli, Uiliam Michelon, Lennon Z Sickboys Trio, Chiquinho Divilas, Velho de Guerra, De Boni & Henz, Catavento e Magabarat, feirinha criativa e food trucks.

Domingo, às 14h.

Na Praça da Bandeira (Avenida Vinte e Cinco de Julho, 1.500 ), em Flores da Cunha.

Evento gratuito.

IT’S SO BLUE

Para os motociclistas e apaixonados por blues, ocorre neste sábado o Happy Hour do Horário de Verão com o show com a banda It´s So Blues. O grupo, formado por Alisson Witt, Ale Alles, Débora de Oliveira, Gê Aita, Davi Frezza e Samuel Dutra, terá no repertório canções de blues. Haverá também petiscos, chopp e distribuição de brindes para os motociclistas que vierem com sua moto

Sábado, às 16h.

No Baitakão (Rua Sinimbu, 175).

Evento gratuito.

CONCERTO DA PRIMAVERA

O Concerto da Primavera chega a 11ª edição com clássicos da Tropicália, movimento cultural que completa cinco décadas. O espetáculo comemora ainda os 50 anos da UCS. Os solistas convidados serão Cibele Tedesco, Tita Sachet, Rafa Gubert e Mozer Oliveira, além do Coro da UCS.

Domingo, às 10h30min.

No estacionamento da UCS TV.

Evento gratuito.

NOSTALGIA PREMIUM

Ocorre neste sábado a apresentação da banda Double You. A discotecagem ficará por conta dos DJs Sandro Padilha, Markão e Juliano Rossini.

Sábado, às 23h.

No Pepsi Club Multi Eventos (Rua Guerino Sanvitto, 1.412).

Ingressos custamR$ 60, na hora.