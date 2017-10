Confira a programação cultural deste final de semana na Serra

Agenda 13/10/2017 | 15h37 Atualizada em

— LAZER

IOGA NO JARDIM BOTÂNICO

Ocorre neste domingo mais uma edição do encontro Ioga no Jardim Botânico, uma aula aberta promovida pelo Centro de Yoga Satyadhara, para todos que querem conhecer esta prática, aproveitando para praticar ao ar livre com a família e amigos.

Domingo, às 16h30.

Na Jardim Botânico de Caxias do Sul.

Evento aberto.

ALOUCA FASH DAY

Ocorre neste sábado o Alouca Flash Day, que conta com flash tattoos com o tatuadores Gabi Moraes, Priscila Pessoa, Mau Ricio e Fran Paim. Também haverá exposição de arte, drinks, chopp, roupas místicas e música com a DJ Gabriela Demore e a cantora Ana Queiroz, na voz e violão.

Sábado, às 14h.

No Alouca Café (Rua Coronel Flores, 603)

Entrada gratuita.

SÓ PARA MAIORES

Foto: Duda Garbi / Divulgação

Os comunicadores Arthur Gubert e Luciano Potter, do programa Pretinho Básico, da Rádio Atlântida, trazem aos palcos o stand up comedy Só para Maiores. Fugindo dos padrões, os dois amigos falam tudo que pensam a respeito de sexo e relacionamento, de maneira descontraída e despudorada.

Domingo, às 20h.

No UCS Teatro.

Ingressos variam de R$ 40 a R$ 60 nas Lojas Multisom ou pelo site minhaentrada.com.br (há taxas). Estudantes e idosos pagam meia-entrada.

ENCERRAMENTO DA FEIRA DO LIVRO

Encerra-se neste domingo a 33ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. A Orquestra Municipal de Sopros faz apresentação de fechamento no Palco Central.

Domingo, às 18h.

Na Praça Dante Alighieri.

Evento gratuito.

— PARA CRIANÇAS

FAZENDINHA

Em um cenário lúdico, que aproxima o público infantil de um ambiente do campo, a Fazendinha Park se transforma em um espaço repleto de diversão. O brinquedo conta com tobogã, escorregador e kids play infláveis, além de vaquinha com bolinhas, cama elástica e touro mecânico.

A Fazendinha conta com monitoria para acompanhar as atividades. Os brinquedos estão liberados para crianças de um a 12 anos, sendo que de um a três os pequenos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h.

Na Praça de Eventos do Iguatemi Caxias.

Ingressos a R$ 13 (15 minutos) e R$ 20 (30 minutos).

SHOW DA LUNA

Foto: Tv Pinguim / Divulgação

A animação Show da Luna promete agradar à meninada. Sucesso em mais de 74 países, a série chega à Praça de Eventos do Shopping Iguatemi, em um cenário montado especialmente para sessões de fotos.

Sábado e domingo, das 15h às 18h.

Na Praça de Eventos do Shopping Iguatemi.

A entrada é gratuita.

— DANÇA

25º BENTO EM DANÇA

Foto: Almir Dupont / Agencia RBS

Termina neste sábado a 25ª edição do Bento em Dança, que contou com mais de 600 coreografias, 18 oficinas e a presença de 6 mil bailarinos. Jazz, balé, estilo livre, técnicas contemporâneas de dança, danças populares, urbanas e sapateados fizeram parte da programação.

Neste sábado, último dia do festival, ocorre a Gala de Encerramento, com a apresentação dos grandes vencedores, um espetáculo para quem aprecia a arte.

Sábado, às 18h30min.

No Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Ingressos custam R$20, no local.

— MÚSICA

FESTA DAS PATROAS

Foto: Flaney Gonzalez / Divulgação

Representantes do feminejo, Marília Mendonça (foto) e Maiara & Maraisa vêm a Caxias para se apresentar na Festa das Patroas, nos Pavilhões. A abertura fica por conta de Cris Bianco, Luciano Lancini e Lilo Lorandi.

Sábado, às 21h. Abertura dos portões às 18h.

Nos pavilhões da Festa da Uva.

Ingressos a R$ 50 (pista lote 2), R$ 110 (área vip copo cheio lote 4), R$ 7 mil (camarote box, para 20 pessoas), R$ 190 (backstage lote 3), R$ 230 (área premium lote 2). Pontos de venda: em Caxias do Sul, na Bulls (até 3x no cartão s/ juros), Provoq Store, Óticas Carol, Amanda Doceria, Empresas Randon; em Bento, na Movie Arte Cinemas. Ou www.blueticket.com.br em até 10x.

BARBAS E BIGODES

Para matar a saudade do palco, a Barbas e Bigodes estará na Cachaçaria Sarau interpretando Liniker e Secos e Molhados, além de algumas canções autorais.

Sábado, às 22h30min.

Na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749).

Entrada custa R$ 7.

CUSCOBAYO

Foto: Paulo Pretz / Divulgação

A banda Cuscobayo faz show neste sábado, apresentando músicas autorais do estilo rock, reggae e murga, como Marasmo Barato, do disco Cuscobayo, de 2016. A banda, que já fez mais de 200 shows por cerca de 50 cidades de sete estados diferentes, é formada por Alejandro Montes de Oca, Lourenço Golin, Marcos Sandoval, Rafael Castilhos e Rafael Froner. Os DJs Guga Gazzola, Henrique Moré e Tonon formam o line-up da noite.

Sábado, às 23h.

No Zero54 (Rua Augusto Pestana, 154).

Ingressos custam R$ 20 na Hip, na Paralela, no Chalé Pub, no Bar Jaconero e online pelo site sympla.com.br (há taxas).

SHOW "EMPÍRICO"

Foto: Maicon Damasceno / divulgação

Paola Delazzeri e Gabriel Lopes fazem o segundo show de lançamento do CD Empírico. O álbum homônimo é composto por músicas autorais do duo e gravado por meio do Financiarte.

Sábado, às 20h.

No Teatro Municipal Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333).

Entrada gratuita.

ROCKABILLY FESTIVAL

O Ferrovia Live Rockabilly Festival reúne toda a musicalidade, originalidade e atitude que a vertente do rock traz. O festival conta com cerveja, espumantes e line-up formado pelo DJ Ricieri Cash e pelas bandas Jads Cash and the Southern Trio, Diego Lobo Rockabilly Trio e Rebeldes.

Sábado, às 16h.

Na Ferrovia Live (Rua Duque de Caxias, 148, em Bento Gonçalves).

Ingresso custa R$ 20.

SUGARLAND: THE END

Ocorre neste sábado a última edição da festa mais doce da Level, comemorando o Dia das Crianças. Haverá "mamadeiras alcoólicas", algodão doce free, suco louco duplo até as 3h e muitos doces. O line-up fica por conta dos DJs Gui Filippon, Marcelo Bacca, Pedro Cavare e Saulo Campagnolo, que tocam o melhor do pop e funk.

Sábado, às 23h.

Na Level Cult (Rua Coronel Flores, 789).

Entrada custa R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 30.

— TEATRO

"HAMLET"

Foto: Ismael Monticelli / Divulgação

O espetáculo Hamlet: processo de revelação, que integra a programação da 33ª Feira do Livro, apresenta um ator em cena que tenta reconstruir a narrativa de Shakespeare em um diálogo direto e aberto com a plateia. Utilizando dispositivos geradores de materialização de presença, em diálogo direto com a performance art, a peça busca a concretização cênica do percurso trágico da personagem de Shakespeare. A busca pela resposta à uma pergunta fundamental: é possível que, na cena, o ator atravesse, de fato, a trajetória do personagem?

Domingo, às 16h.

No Teatro Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333)

Entrada gratuita (retirar ingressos no Sesc ou na Casa da Cultura).

FESTIVAL DE BONECOS

Foto: Fabrício Simões / divulgação

O 29º Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela encerra-se neste domingo. As peças, que ocorreram nos teatros e nas praças da cidade, somaram-se em mais de 40 apresentações de 11 grupos locais, nacionais e internacionais, como grupos vindos da Alemanha, Espanha, Grécia e Romênia. Confira abaixo a programação do último final de semana:

ATRAÇÕES

Sábado

Das 14h às 16h: Show do Lindomar; Boris o Leão Robô, do grupo espanhol Circatronic; e Desfile (Em caso de chuva transferido para 15 out, às 11h), na Catedral de Pedra;

Das 11h às 18h: Fios e Desafios, do grupo paulista Marionetes; Reinações de Narizinho, do grupo caxiense Quiquiprocó; Boris o Leão Robô, do grupo espanhol Circatronic; e Automákina Universo Deslizante, do grupo canoense De Pernas Pro Ar; e Bom Pra Cachorro, da Companhia porto alegrense A Caixa do Elefante, no Multipalco/Praça João Corrêa (em caso de chuva será transferido para a Escola Coopec, na Rua Melvim Jones, 151);

20h30min: Gulliver 3D, do grupo Trupa Arcadia, da Rimênia; no Teatro Municipal;

22h: Noone's Lan do grupo grego/alemão Merlin Puppet Theatre, na Casa de Pedra;

23h: Festa Oficial dos Bonecos, na Aroma Café Literário Festeneco.

Domingo

10h: Café Cultural com bate-papo entre diretores das Cias do festival e artistas locais sobre Diálogos entre Bonecos e tecnologia, no Grande Hotel Canela.

11h: Fios e Desafios do grupo paulista Marionetes do Guarujá, na Casa de Pedra;

12h: Bom Pra Cachorro (foto) da Cia porto alegrense A Caixa do Elefante, no Multipalco, na Praça João Corrêa.