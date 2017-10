Confira a programação cultural deste final de semana na Serra

Agenda 06/10/2017 | 15h57 Atualizada em

FESTIVAL DE ROCK

Foto: Glaucia de Dordi / Divulgação

O Ponto de Cultura Costurando Sonhos promove o 1º Festival de Rock de Forqueta. Além de diversos shows, a comunidade poderá conferir o 2º Encontro de Motos (sábado) e Tobatas (domingo) e o 3º Forquetruck (sábado e domingo), tudo a partir das 10h, tanto do sábado como do domingo. A programação é gratuita, mas sugere-se a doação de 1kg de alimento.

PROGRAMAÇÃO

Sábado

10 h _ Sirius

11h _ Cadiablo

12h _ Donna Fulana

14h _ Banda Municipal de Farroupilha

15 h _ Ossos Crossover

16h _ Newd

17h- Stoned

18h _ Rockalha

Domingo

10h _ Try Again (FOTO)

11h _ Verona Trio

12h _ Andrigo Costa

13h _ Aipim Congelado

14h _ Slipzoomdrops

15h _ Ekkinócio

16h _ Dieguito e Os Alcalinos

17h _ The Anomalisa

18h _ Ligante Anfetamínico

29º FESTIVAL DE BONECOS DE CANELA

Foto: Luca Ayres / Divulgação

O 29º Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela se inicia neste sábado e vai até o dia 15, nos teatros e praças de Canela. Ao todo, serão mais de 40 apresentações de 11 grupos, entre locais, gaúchos, nacionais e internacionais — há participantes de Alemanha, Espanha, Grécia e Romênia

SÁBADO

15h: Little John Varieté Of Marionettes, do grupo alemão Kabaré Púpala Theatre*.

16h: Desfile de Bonecos (em caso de chuva, será transferido para o dia 8), da Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa*.

17h: Bonecos do Só Rindo, do Só Rindo Bonecos da Montanha, no Multipalco/Praça João Corrêa*.

20h30min: Abertura Oficial — O Gigante Egoísta, da carioca Cia Artesanal (FOTO), no Teatro Municipal**.

22h: In-Sônia, da Cia Goliardos, de Canela, no Teatro Casa de Pedra**.

DOMINGO

11h: O Gigante Egoísta, com os cariocas da Cia Artesanal, no Teatro Municipal**.

12h: Little JohnVarieté Of Marionettes, com o grupo alemão KabaréPúpalaTheatre, no Multipalco/Praça João. Corrêa*.

16h: O Pequeno Príncipe, dos canelenses Cia Goliardos no Estúdio dos Bonecos**.

18h: Bate-papo Diálogos entre Bonecos e Tecnologia com Cia Artesanal, no Aroma Literário Café Cultural*.

20h: In-Sônia, com a Cia Goliardos, no Teatro Casa de Pedra**.

* programações gratuitas

** ingressos a R$ 40.

VEM PRA UCS

Foto: Edu Defferrari / Divulgação

O festival #VemPraUCS contará com shows e visitas a ambientes de ensino a comunidade. Os shows acontecem no estacionamento da UCSTV e UCSFM, com a presença também de food trucks. Os comunicadores da Rádio UCSFM irão animar o festival. No sábado, ocorre também o UCS Music Festival e apresentação da banda Elixir.

No domingo, apresentam-se as bandas Havana Libre e Lennon Z and Sickboys Trio e a cantora Brenda Valer. A Chimarruts (foto) encerra a programação, apresentando sucessos de seus 18 anos de carreira.

Sábado e domingo, às 13h30min.

Na UCS.

Evento gratuito.

CAMINHADA LITERÁRIA

Aproveitando o clima literário que está em Caxias do Sul, o grupo literário Leia Mulheres realiza a Caminhada Literária, que conta com muitas poesias e troca de conhecimentos. O encontro seguirá em direção a Praça da Bandeira, onde ocorrerá mais leituras; após, segue para a Feira do Livro na Praça Dante Alighieri, onde encerra a caminhada.

Sábado, às 14h.

Saída no Alouca Café (Rua Coronel Flores, 603).

Evento gratuito.

MERCADO CHIC

A 4ª edição do Mercado Chic reúne artesãos, designers e pequenos produtores, com projetos autorais criados manualmente e em pequena escala. Mix de feirinha de arte, moda, artesanato e comidas, o evento conta com 30 marcas e vários artistas plásticos. São produtos diversos de moda, casa e bem-estar. Haverá também atrações musicais, DJs e galeria de arte.

Sábado, das 11h às 19h.

No Café de La Musique (Dr Augusto Pestana, 55).

A entrada é gratuita, sugere-se a doação de um livro ou brinquedo infantil.

ROSA TATTOOADA

Foto: Tanusa Dresch / Divulgação

A banda Rosa Tattooada volta ao palco do Portal Bowling para mais uma super festa de rock. No set list, clássicos como Um Milhão De Flores, Tardes De Outono e O Inferno Vai Ter Que Esperar. Após, o DJ Gilson Stuani comanda a noite.

Sábado, às 23h

No Portal Bowling (MartCenter Shopping)

Ingressos antecipados a R$ 20 no Portal Bowling, Tatuador Luciano e Thaty Brisotto Produções e Eventos.

LIVE 4 ROCK FESTIVAL

O Festival Live 4 Rock, que teve sua primeira edição em julho, desta vez traz a Caxias as bandas argentinas Sinonimo (hard rock-prog) e Morwen (heavy metal). Para completar o cast, tocam a banda local Marenna (melodic rock) e a porto-alegrense Gueppardo (hard n' heavy).

Sábado, às 21h.

Na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749).

Ingressos custam R$ 15 na hora.

25º BENTO EM DANÇA

Foto: Pena Filho / Agencia RBS

Inicia hoje a 25ª edição do Bento em Dança, que vai embalar a cidade com 627 coreografias, 18 oficinas e 6 mil bailarinos até o próximo sábado, com oito noites de espetáculos. O balé, nos gêneros clássico de repertório, neoclássico e clássico livre, reúne o maior número de inscrições, com cerca de 300 coreografias. Jazz, estilo livre, técnicas contemporâneas de dança, danças populares, danças urbanas e sapateado completam a programação.

Neste sábado, a apresentação fica por conta do bailarino Cícero Gomes (foto) e da solista Melissa Oliveira, dançando Cisne Negro.

Sábado, a partir das 18h.

No Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Ingressos custam R$ 20, no local.

#ROCKBRASIL80

A terceira edição da festa #RockBrasil80 terá clássicos da década que consolidou diversos cantores e bandas nacionais. A discotecagem ficará por conta do DJ Ivo Menegolla.

Domingo, às 17h.

No Copacabana Bar (Avenida Júlio de Castilhos, 1.381).

Entrada franca.

LANÇAMENTO DE CURTA

O curta-metragem O Casamento de Catarina, uma comédia baseada na obra da escritora Deborah Zaniolli, de São Paulo, e com produção do grupo caxiense de cinema Sala 2 Produções, será lançado neste sábado. O curta conta com a história do jovem Fillipi, que recebe um ultimato do amor de sua vida para ser apresentado a sua família típica italiana.

Domingo, às 15h40min.

Na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Rua Luiz Antunes, 312, Centro de Cultura Ordovás).

Entrada franca.

1º CICFEST

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) realiza o 1º CICFest, com o objetivo de oferecer atividades de lazer que promovam a integração de famílias, empresários e diretores da entidade por meio de ações recreativas, culturais e esportivas. Haverá exposição de carros antigos, espaço kids com brinquedos, food trucks, alimentação e cervejas artesanais.

Domingo, das 10h às 16h.

No estacionamento da CIC (Rua Ítalo Victor Bersani, 1134).

Evento gratuito (em caso de mau tempo o evento será cancelado).

ESPETÁCULO FLOR DA VIDA

Foto: Cristianno CaetanO / Divulgação

O Teatro Mototóti apresenta neste domingo o espetáculo Flor da Vida. A trama conta a história de um casal de palhaços em busca de seu grande sonho, fazer teatro. Entre sabores e dissabores da trajetória, eles perdem tudo quando um incêndio destrói o que possuem. Mas eles prosseguem. Para onde vão? Qual o sentido da vida?

Domingo, às 17h

Na Feira do Livro de Caxias.

Evento gratuito.

AUTÓGRAFOS

A 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá 15 sessões de autógrafos neste sábado, a partir das 14h, e outras nove no domingo. Entre os lançamentos estão livros infantis, como O Mestre dos Guarda-Chuvas (foto), de Elaine Pasquali Cavion, romaces, poesia, obras históricas e técnicas, entre outras. A Feira ocorre na Praça Dante Alighieri, e as bancas abrem das 9h às 20h, no sábado, e a partir do meio-dia, no domingo. No domingo, tem ainda contação de histórias, às 14h, no Palco Infantil.

SLAM DE ILUSTRAÇÃO

Também na Feira, às 14h30min deste sábado ocorre o slam de ilustração, uma divertida competição com participação dos ilustradores Roger Mello, Ciça Fittipladi, Graça Lima, Mariana Massarani, Ivan Zigg, Douglas Trancoso, Giovana Mazzochi, Karen Basso e Rafael Dambroz. Será no Palco Central, com condução de Volnei Canônica.

DISCUTINDO LITERATURA

O final de semana terá também palestras e bate-papos na Feira do Livro. Neste sábado, às 17h, os escritores Armindo Trevisan (FOTO) e José Clemente Pozenato debates a função do poeta na era da internet, em palestra no 2º andar da Biblioteca Municipal.

No domingo, às 16h, o escritor angolano Ondjaki, o ilustrador Roger Mello e Volnei Canônica, do Centro de Leitura Quindim, participam de uma mesa sobre a literatura como resistência política e filosófica, no Teatro Municipal Pedro Parenti (mediação da patrona Natalia Borges Polesso).

Ambas as atividades têm entrada franca.