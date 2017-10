Comunidade em Concerto de Galópolis e Concertos ao Entardecer estão entre as opções musicais neste domingo, em Caxias

Do clássico ao contemporâneo 27/10/2017 | 15h00 Atualizada em

A Cootegal, prédio histórico de uma importante indústria têxtil caxiense que existe há mais de 100 anos, vai servir de cenário para a quinta edição do projeto Comunidade em Concerto, neste domingo, em Galópolis. Esse espaço de tradição recebe o melhor da música de câmara da cidade, representada pelo Quimetais, quinteto composto pelos músicos Jhonatas Soares, Ramon Rizzon, Roberto Scopel, Samuel Douglas de Castilhos e Silas da Silva. Com um repertório que vai do jazz e do blues à música sinfônica, os cinco homens-instrumentos trazem um repertório construído através das temáticas brasileiras:

– Vamos trazer um retorno da música popular. É um grupo de câmara, mas tocamos desde jazz e blues até choro e samba. É um apanhado de Brasil, basicamente – explica Roberto Scopel.

O quinteto é formado por dois trompetes, um trompa francesa, um trombone e uma tuba. Do agudo ao mais grave, o grupo faz um resgate da música de câmara em uma ambientação tipicamente brasileira:

– Os grupos de câmara tocavam antigamente em câmaras, antes dos concertos. Eram grupos de introdução. Com o passar do tempo isso virou uma estética musical dentro da música sinfônica. E os metais trazem um estilo de som mais vibrante e mais poderoso na sonoridade.

Para Scopel, o destaque vai para o local histórico:

– A cooperativa é um centro histórico, aqueles prédios históricos dos anos 1930, vamos fazer o concerto no meio do prédio, ao ar livre. Então nada como tocar músicas desse período – pontua.

Agende-se

O quê: Comunidade em Concerto em Galópolis, com o quinteto Quimetais.

Onde: Cootegal (Rua Antônio Chaves,383 - Galópolis). Em caso de chuva, o concerto ocorre na parte interna da cooperativa.

Quando: domingo, às 17h.

Quanto: entrada gratuita.

Canto e violão

Foto: Divulgação / Divulgação

Às 18h, a soprano Suelen Matter e a violonista Patrícia Porto apresentam mais uma edição do Concertos ao Entardecer, na sede social do Recreio da Juventude. O repertório abrange compositores dos séculos 17 ao 20. A performance inicia com obras mais conhecidas, com a tradicional Bachiana de nº 5, do brasileiro Heitor Villa-Lobos, e passa por obras contemporâneas do espanhol Joaquín Rodrigo e do inglês Benjamin Britten.

Apesar de erudita, a apresentação tem muito do que é feito atualmente, e apresenta uma mistura nem sempre encontrada em concertos:

– Todos esses compositores são basicamente contemporâneos. A música deles busca muito da tensão popular para o repertório de câmara. É uma estética bem mesclada.

Agende-se

O quê: Concertos ao Entardecer, com Suelen Matter e Patrícia Porto.

Onde: Recreio da Juventude (Rua Atílio Andreazza, 3.525).

Quando: domingo, às 18h.

Quanto: entrada gratuita.

Solidário

Em um mês de discussões tão importantes sobre o câncer, o recital sugere a doação de alimentos não perecíveis para a Liga Feminina de Combate ao Câncer.