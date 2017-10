Ciro Fabres: O Centro é das pessoas

Opinião 18/10/2017 | 13h33 Atualizada em

A rigor, não é decisivo o comparativo dos números da Feira do Livro deste ano. Alguns livreiros chegaram a anunciar uma certa frustração com vendas. Depois, se divulgou que as vendas cresceram. A polêmica não é por aí. A base anterior para comparação é baixa, é preciso considerar. A Feira na Praça das Feiras também teria sua vendagem de livros, estrutura e espaço para programações paralelas. Essa análise, por esse viés, tem sua importância, mas fica restrita à Feira. Mais importante é o número de pessoas que foram atraídas ao centro de Caxias do Sul, e atraídas pelos livros, por causa da Feira do Livro: 230 mil, segundo a organização. E 18 mil apenas no domingo agora, produzindo efervescência, e efervescência cultural. Este número é entusiasmante: 18 mil pessoas atraídas para a Praça Dante em um único dia! Uau. Esse é o número, esse é o fato que pode mudar a face da cidade.

Essa é a novidade: 18 mil pessoas na Praça Dante em um só dia, não apenas a cruzar pela praça, diante de uma realidade em que o Centro encontra-se abandonado, desaproveitado. A deterioração, a degradação e a insegurança tornam-se consequência inevitável. As administrações públicas têm o dever de realizar esse diagnóstico, que é claro e salta aos olhos. E tomar as providências.

Então, a conclusão singela é de que cabe à administração pública fomentar e estimular a ocupação do Centro. Para isso, há diversas políticas urbanas e culturais possíveis. Para fazer o Centro pulsar, como pulsou agora. A Feira do Livro prova que programações assim fazem muito bem para a cidade.

Esta edição da Feira introduziu ainda a novidade da Dr. Montaury fechada aos veículos. O Centro precisa ser preferencialmente das pessoas. Isto é, mais espaço para as pessoas. Toda medida neste sentido deve ser saudada, e até ampliada. A Dr. Montaury, na Praça Dante, é uma quadra que se presta a essa possibilidade de se oferecer às pessoas, como uma extensão da praça. Caxias já teve um calçadão, deveria recuperar a ideia. Haverá quem peça a internação do colunista. Mas a circulação de veículos deve ser cada vez mais controlada e restrita em áreas centrais. Esse é um conceito urbano que humaniza as cidades. Mais pessoas nas ruas, mais humanização. Tem lógica, não é? E mais ocupação das ruas favorece menos degradação, menos insegurança. Mas tem os que se negam a ver, e reduzem a funcionalidade de uma cidade a carros trafegando rapidamente sem obstáculos.

18 mil pessoas na Praça Dante em um só dia. A Feira do Livro mostrou que outra cidade é possível.