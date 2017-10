Ciro Fabres: o brasileiro selvagem

Opinião 11/10/2017 | 16h17 Atualizada em

Em uma entrevista recente, o escritor Luis Fernando Verissimo contrapõe ao brasileiro cordial do historiador Sérgio Buarque de Holanda a figura do brasileiro selvagem. Se não exatamente contrapõe, ele identifica esse afastamento gradativo e irreconciliável na formação da população nacional. O brasileiro cordial tornou-se ampla minoria. Quanto ao brasileiro selvagem, há uma questão preliminar. Selvagem não é o termo mais adequado, visto que a palavra costuma ser associada aos indígenas e geralmente é usada para contrapor-se à civilização. O equívoco é inevitável. Cada vez mais, a dita civilização é que é selvagem. Ou bárbara.

O brasileiro cordial - ainda que, no conceito de Buarque de Holanda, seja um estratagema de sobrevivência social - tinha sua serventia inestimável: indicava a disponibilidade para a convivência amistosa, ainda que, não raro, ela estivesse impregnada de subserviência. Mas criava um ambiente positivo, fértil àboa convivência. É o ponto de partida, inclusive para o bom debate político. Amparava-se no reconhecimento ao outro. É o que falta hoje, e explica a hegemonia indiscutível do brasileiro selvagem. O brasileiro selvagem não tem essa disponibilidade para a convivência amistosa, não quer essa convivência, não quer ter essa disponibilidade, e aí reside e se fundamenta nossa tragédia atual. Todo o resto, todas as mazelas, toda a falta de solução se erguem sobre essa tragédia.



Em alguns casos, é inaptidão para a convivência, falta de traquejo e exercício. Em outros, é endurecimento da alma. E em outros tantos, é manifestação do enfrentamento mais hostil como estratégia política. Assim chegamos à sucessão de sintomas de nossos dias, aos casos que se avolumam de preconceito, intolerância, barbaridades, homofobia, violência de gênero e as demais violências. Chegamos a uma coleção de espertezas, de desprezo e desrespeito às diferenças. O brasileiro cordial tinha predisposição afetiva ao outro. Essa era a argamassa das relações sociais, um antídoto ou um amortecedorimportante ao conflito desnecessário. O brasileiro selvagem tem desinteresse por ela.



Será útil identificar o ambiente em que surge o brasileiro selvagem: é um ambiente de exercício cotidiano do individualismo, que estimula a indiferença; de desvalorização da educação e, por consequência, de perda do espaço da reflexão; de dureza dos dias, que remete à luta pela sobrevivência, à competição, e leva de volta ao individualismo; de enfrentamento agressivo como estratégica política e de sobrevivência; é um ambiente de pressa, de instantaneidade, de superficialidade dos nossos dias, e de novo, de escassa reflexão. Tudo isso junto reunido.

Reconhecer o outro, demonstrar disponibilidade a ele, é a contribuição decisiva do brasileiro cordial, a ser recuperada. Pode fazer toda diferença, entre a civilização e a barbárie.