Caxias do Sul de 1965 a 1985 é retratada em exposição que abre nesta segunda, no Sesc

Registro, nos anos 1970, da construção do Parque do Sol, edifício mais alto do Rio Grande do Sul, com 125m de altura Foto: Mauro De Blanco / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Da chegada dos imigrantes italianos, em fins do Século 19, ao posto de segunda maior cidade gaúcha, Caxias do Sul se desenvolveu e passou por um intenso processo de transformação. Parte dessa trajetória poderá ser conferida na mostra fotográfica Caxias do Sul — Nossa Aldeia: Um Recorte do Período 1965-1985, que será aberta hoje à noite, no Sesc Caxias, durante o lançamento da programação do 5º Aldeia Sesc.

A exposição levará ao público 14 imagens emblemáticas dessas duas décadas, 12 delas de autoria de Mauro De Blanco e outras duas de Antônio Carlos Galvão. O curador da mostra, o jornalista e pesquisador na área de memória e patrimônio Rodrigo Lopes, conta que a ideia era selecionar fotografias feitas no período de 1965 a 1985 porque essa foi a época dos grandes festivais musicais, tema do Aldeia Sesc 2017. As imagens escolhidas, no entanto, vão bem além da música:

— Quando comecei a procurar material, deparei com um acervo que a viúva do fotógrafo Mauro De Blanco havia doado ao Arquivo Histórico Municipal. Era exatamente do período que eu buscava, e descobri que eram fotos que nunca tinham vindo a público.

Essas fotos, acrescenta Lopes, foram feitas principalmente sob encomenda de incorporadoras, para registrar a construção de alguns prédios emblemáticos na cidade. Com sensibilidade, De Blanco captou bem mais do que os prédios em si, retratando o contexto do momento.

— Ele fotografou a evolução da cidade nesse período — diz o curador.

As fotos selecionadas giram em torno de três eixos, a música, a arquitetura e o convívio. A mostra fotográfica poderá ser visitada até o dia 30 de novembro, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Agende-se

- O que: exposição Caxias do Sul – Nossa Aldeia: Um Recorte do Período 1965-1985.

- Quando: abertura nesta segunda-feira, às 19h30min, durante o lançamento do Aldeia Sesc. Visitação até 30/11, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h.

- Onde: no Sesc Caxias (Rua Moreira César, 2.462).

- Quanto: entrada franca.

Rua Marquês do Herval, 1970, defronte ao Cine Guarani, com o recém-construído Edifício Dona Ercília, na esquina com a Rua Sinimbu Foto: Mauro De Blanco / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami