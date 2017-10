Brenda Valer faz show de lançamento do CD "Piripaque" neste sábado, em Caxias

Música 20/10/2017 | 10h28 Atualizada em

Brenda Valer, que recentemente lançou o clipe da música Eu Vou a Pé, apresenta seu show de lançamento do disco Piripaque amanhã, no Teatro São Carlos. O evento contará com dois momentos: o primeiro, um show acústico de Brenda, e o segundo, com a participação de Mauro Caldart, César de Campos, Maurício Pezzi e Joce Cristóvão na formação.

As 11 canções do disco, de estilos como pop, folk e MPB, foram escritas por Brenda, que compõe desde os sete anos. Segundo a cantora, são canções especiais. No show de Piripaque, que é o nome de uma das faixas, Brenda apresenta não só as músicas do novo disco, mas também outras canções inéditas compostas por ela.

— Eu vou cantar músicas sobre amor, mas que também envolvem temas como preconceito, ganância, inveja e assuntos relacionados a problemas cotidianos — destaca a cantora.

Todo o processo de produção do disco demorou cerca de três anos para ser concluído, por conta da produção musical, seguida da produção de fotografia, do design, e por fim, do CD em si, feita por Mateus Borges e Fabrício Beck.

Brenda acredita que o lançamento do disco será um momento para mostrar as mudanças que ocorreram desde seu início na música, lá em 2014, quando chamou atenção nas redes sociais com o hit Quase _ que atualmente contabiliza 64 mil visualizações no YouTube:

— A gente sempre muda as ideias, vamos vivendo e amadurecendo, crescendo conforme as dificuldades que passamos, então com certeza isso acaba refletindo também nas letras das músicas. Minha intenção é conquistar um público interessado em músicas verdadeiras.

O videocliple de Eu Vou a Pé, assinado pela própria cantora juntamente com a fotógrafa Franciele Teles, é conduzido por um folk melódico e conta com a participação de amigos dela, como Dayane Mussoi, Fábio Vergani, Jaqueline Santini, João Vitor Perozzo, Laiane Linhares e Otávio Rodrigues.

— Estou bem feliz com o resultado do clipe, porque o pessoal me encontra na rua e fala que ele está muito bom, e agora, já está passando dos 2 mil visualizações, tudo está sendo ótimo — comenta Brenda.

AGENDE-SE

O que: show de lançamento do CD Piripaque, de Brenda Valer.

Quando: sábado, às 20h.

Onde: no Teatro São Carlos (Rua Sete de Setembro, 1.735).

Quanto: os ingressos para o show custam R$ 25, com direito ao CD, pelo telefone (54) 99979-3713 com Brenda.