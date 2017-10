André Costantin: Tábuas

Opinião 19/10/2017 | 13h24 Atualizada em

Guardo a sensação de ter começado a conversa com a morte no instante em que vi o parafuso-borboleta solto no ângulo do caixão do meu pai. Eu devia ter 16 ou 17 anos, não seguro bem as datas, em troca das imagens. Ele foi velado em uma igreja de bairro. Na saída do cortejo, ia-se lá o caixão do paroquiano que construíra a cancha de bolão da comunidade, com aquele parafuso dourado mal apertado, enviesado.

Filhote de onça nasce pintado; é certo também que filho de marceneiro venha ao mundo sabendo o prumo, o nível e o sentido da rosca do parafuso na madeira. Fiz o aperto final. Seguiu a vida. E a morte foi me piscando o olho de vez em quando, feito as gatas de casa por trás das portas e dos móveis.

Muitos anos depois o parafuso dourado reapareceu, em pixels. Era então um ícone de corte de imagem na tela do computador. Dias e dias de edição de um filme documentário se estendiam à exaustão: ritmo, cadência, tempo de corte, segundos, frames – 30 quadros por segundo. O tempo perdendo-se no tempo. A vida desfilava, espelhada, na timeline do software de edição. O tempo da narrativa duraria 51 anos, a vida do marceneiro Alécio? Seria 87, a idade da personagem do filme? Ou o fragmento de um segundo? – corte seco, fim.

Nestes dias, a notícia de um assalto nas redondezas – e a pornográfica propagação no whats de frames de vídeo das câmeras de segurança que registraram o evento – trouxeram outra vez certas fantasmagorias da morte. De repente, um menino de dez anos já não quer ir dormir na casa próxima; os guaipecas ladram na madrugada, pipocam mensagens de medo no celular. A morte passeia faceira nas ruas desse país violento.

Eu, nem sei explicar, durmo como um anjo torto e depois saio descalço no pátio, submerso na memória de outra personagem na tela da ilha de edição: uma viticultora, falando nos olhos da câmera sobre a sua vida camponesa, viúva, marcada pela perda de um filho, tocando a vida, os parreirais, a propriedade, a rotina das filhas: “eu não tenho medo de nada, do escuro; não tenho medo da morte”.

O velho Alécio tinha 51 anos. Velho? Chegarei lá, logo ali adiante? A morte é esse clichê gasto da vida, aquele parafuso dourado e brega. Passo em uma rua do Santa Catarina e vejo a demolição de uma antiga casa de madeira, uma poesia urbana, simples e sutil que era. Compro algumas janelas e portas. Seleciono nos escombros uma dúzia de sólidas tábuas de 30 centímetros de largura, pintadas com flores à meia altura. Minha última morada será reta, rústica, de pinheiro.