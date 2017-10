Agenda: Wine Movie Peterlongo exibe reprise do filme "'O Filme da Minha Vida" neste sábado

Filme 03/10/2017 | 10h09 Atualizada em

Quem não conseguiu ingressos para o último Wine Movie Peterlongo, que teve a exibição d'O Filme da Minha Vida, poderá assistir à reprise do filme no sábado. O filme, baseado no livro Um pai de cinema, do chileno Antonio Skármeta, tem direção e roteiro de Selton Mello e foi gravado em sete cidades da Serra Gaúcha.

A abertura do evento, que começa às 18h, fica por conta do pianista Rafael Teclas. Além disso, haverá pipoca, algodão doce, balas e um food truck, tudo isso, aliado à degustação de vinhos, espumantes e sucos de uva.

Os ingressos custam R$ 35 antecipado e R$ 45 no local (sujeito à disponibilidade) e estão à venda na sede da Vinícola Peterlongo (Rua Manoel Peterlongo Filho, 216) das 9h às 17h30min e no site http://sngo.me/ohKz3.