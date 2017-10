Agenda: VII Simpósio Nacional de Moda e Tecnologia está com inscrições abertas

Moda 18/10/2017 | 09h04

Estão aberta as inscrições para o VII Simpósio Nacional de Moda e Tecnologia. A edição, que ocorre neste domingo, busca compartilhar informações sobre tecnologias e criatividade na moda nacional e internacional. O evento bianual ocorre desde 2005 e tem como objetivo qualificar e atualizar os conhecimentos e as práticas inovadores do universo da moda.

As inscrições custam R$ 45 para alunos, professores e egressos do curso de Moda da UCS e R$ 90 para profissionais da área/público em geral, no sábado. No dia do evento, o valor será de R$ 60 e R$120, respectivamente.