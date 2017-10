Agenda: Tião Carvalho se apresenta nesta quinta em Caxias

Música 26/10/2017 | 09h39

Caxias do Sul recebe nesta quinta, no Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2462), a aprtir das 20h, o cantor Tião Carvalho. Com a ancestralidade das tradições culturais do Maranhão, o cantor apresenta no show Tião Carvalho Convida.

O cantor se apresenta acompanhado do grupo porto alegrense Três Marias, do violonista caxiense Leonel Costa e da percussionista, também canxiense, Marielle Costa.

Os ingressos podem ser adquiridos no dia show a R$ 30. Estudantes, idosos, classe artística e comerciários com cartão Sesc/Senca pgam R$ 15.