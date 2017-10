Agenda: Tião Carvalho faz show nesta quinta, no Sesc, em Caxias

Música 24/10/2017 | 10h24 Atualizada em

O músico, compositor, cantor, dançarino, ator, brincante, capoeirista e educador Tião Carvalho faz show no Sesc (Rua Moreira César, 2462) na quinta feira, às 20h. Tião apresenta misturas de ritmos tradicionais e expressões afro-brasileiras. Toadas de bumba-meu-boi, cacuriá, maracatu, samba enredo, carimbó, frevo, samba de roda e reggae são algumas das manifestações populares exploradas nas melodias do cantor.

Acompanhado do grupo Três Marias (Porto Alegre), do violonista caxiense Leonel Costa e da percussionista caxiense Marielle Costa, a proposta do show é trazer o universo da cultura popular por meio de um repertório autoral acrescido de composições de maranhenses como João do Vale, Chico Maranhão e Josias Sobrinho.

A entrada custa R$ 30. Estudantes, idosos, classe artística e comerciários pagam R$ 15.