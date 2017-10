Agenda: Sessões do CineSerra ocorrem nesta quinta, em Caxias

Cinema 26/10/2017 | 09h19

O CineSerra promove nesta quinta, mais duas sessões gratuitas, em Caxias do Sul, com documentários, videocliés e curta metragens. A Sala de Cinema Ulysses Geremia (Rua Luís Antunes, 312) às 19h30min, e a Sede Social do Bairro Sagrada Família tem sessão às 20h.

Confira abaixo os filmes que serão exibidos. A programação completa está em www.festivalcineserra.com.br.

OS FILMES

Na Sala de Cinema Ulysses Geremia: 1947, Escape, Não Alimente os Animais — Náufragos Perto do Cais, Geada Vermelha, Manifesto Porongos, Swansea — Inner Riots e Através de Ti.

Na Sede Social do Bairro Sagrada Família: Cores de Bissau, Cadê o Circo?, Banda Polares — Clínica, Sena — O Fios em Prosa, Nei Van Soria — Luv.