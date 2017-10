Agenda: Sessões de cinema do CineSerra ocorrem nesta quarta, em Caxias

CineSerra 23/10/2017 | 08h34 Atualizada em

O 5º CineSerra promove nesta segunda, três sessões gratuitas em Caxias do Sul, com curtas e média-metragens de ficção, documentários e videoclipes. O UCS Cinema tem sessões às 18h e às 20h, e o Centro de Cultura Adão Borges da Rosa (Rua Bento Gonçalves, 3.333, no bairro Eusébio Beltrão de Queiróz), às 20h.

Confira ao lado os filmes que serão exibidos. A programação completa está em www.festivalcineserra.com.br.

OS FILMES

UCS Cinema, às 18h: Noites de Distância, In Memoriam, Tonho Crocco — Das galáxias, Kátharsis, Piska o filme e CCOMA — Aço-Pessoa.

UCS Cinema, às 20h: Inatingível, Pobre Preto Puto, Cadê o Circo?, Yangos — Litorânea, Através de ti, Mãe dos Monstros, Akeem — Could You Please e Passos.

Centro de Cultura Adão Borges da Rosa, às 20h: Saturno, Maurício Abel — Diálogo reflexivo, Invisível, Manifesto Porongos, Escape e Nenê — Quando uma Canção te Escolhe.