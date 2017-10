Agenda: Sessões de autógrafos ocorrem nesta quinta, na 33ª Feira do Livro de Caxias

Feira do Livro 12/10/2017 | 09h40 Atualizada em

A 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá três sessões de autógrafos nesta quinta, a partir das 15h. Entre os lançamentos, esta o livro Vidário: Celebração da Vida, do Frei Padre Sylvio Giocondo Dall'Agnol, que tem cunho de romance e paixão em Cristo, contando a vida capuchinha e as experiências de vida do Frei.

A linda história de João e Maria Isabel, de Kalunga e Como produzir um livro e projeto literário: sugestões e dicas de estilo nos bastidores da produção" de Roque JR, também terão sessão de autógrafo, nos espaços de autógrafos destinados aos escritores, na Praça Dante Alighieri.