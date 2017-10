Agenda: Sessão de cinema do 5º CineSerra ocorrem nesta terça, em Bento Gonçalves

CineSerra 24/10/2017 | 10h14

O 5º CineSerra promove hoje, às 19h30min, no Sesc de Bento Gonçalves (Rua Cândido Costa, 88), uma sessão gratuita com curtas e média-metragens de ficção, documentários e videoclipes.

Confira abaixo os filmes que serão exibidos. A programação completa está em www.festivalcineserra.com.br.

OS FILMES

Exílio (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Pedro Bughay)

Lise Peres - Out Of Their Cages (Videoclipe de Capão do Leão, dirigida por Júlia de Moura)

Sob Águas Claras e Inocentes (Videoclipe de Porto Alegre, dirigida por Emiliano Cunha)

Caordica - Ecocide (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Letícia Assis)

O Guardião (Ficção de Bento Gonçalves, dirigido por Fernando Menegatti)

Cores de Bissau (Documentário de Guiné Bissau/Santa Maria, dirigido por Maurício Canterle)

Mãe dos Monstros (Ficção de Porto Alegre / Campo Bom, dirigido por Julia Zanin de Paula)