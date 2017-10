Agenda: Sessão CineSerra ocorre nessa sexta em Caxias

Cinema 27/10/2017 | 10h24 Atualizada em

O CineSerra promove hoje mais uma sessão em Caxias do Sul, com documentários, videoclipes e curta metragens. A sessão ocorre na Sala de Cinema Ulysses Geremia (Rua Luís Antunes, 312), às 19h30min, com entrada franca.

Confira os filmes que serão exibidos. A programação completa está em www.festivalcineserra.com.br.

OS FILMES

Review (Ficção de Caxias do Sul, dirigida por Filipe Mello)

Memória em 4:3 (Documentário de Caxias do Sul, dirigido por Michel Kriger)

Tagore — Pineal (Videoclipe de Santa Maria dirigido por Fabrício Koltermann)

Pobre Preto Puto (Documentário de Santa Maria / Santa Cruz do Sul, dirigido por Diego Tafarel)

Espelho Hexagonal (Ficção de Santa Maria, dirigida por Maurício Canterle)

Astafix — Blood Sun (Videclipe de Cidreira / Caxias do Sul, dirigido por Maicon Damasceno e Thiago Caurio)

Exílio (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Pedro Bughay)