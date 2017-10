Agenda: Quarta edição do "Leia Mulheres" ocorre nesta terça, em Caxias

Leitura 24/10/2017 | 10h23 Atualizada em

A quarta edição do Leia Mulheres de Caxias do Sul ocorre hoje, às 18h30min, no Alouca Café (Rua Coronel Flores, 603). O livro escolhido para este encontro é Fugitiva (foto), da escritora Alice Munro. A obra apresenta oito contos, todos protagonizados por mulheres às voltas com seus passados.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Leia Mais:

Na natureza selvagem: Richard Rasmussen esteve em Caxias na sexta e falou sobre viagens, animais e evolução humana

A ideia do encontro é ler a obra e, em grupo, debater, trocar ideias, em rodas de chás e com direito a sorteio de livros de escritoras locais. A entrada é gratuita.