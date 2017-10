Agenda: Quarta edição do Gurias Futebol Club ocorre nesta sexta, em Caxias

Bate-papo 06/10/2017 | 09h03

A quarta edição do Gurias Futebol Club ocorre nesta sexta, a partir das 20h, no Quintino Futebol Pub (Rua Garibaldi, 485). Rivalidade no futebol dentro e fora de campo é o mote do encontro, que terá como convidadas Bethania Formighieri, com as cores do Grêmio, Edi Rosati, representando o Juventude, Giulia Giongo com as cores do Internacional e Mayara Miranda, defendendo o Caxias. O radialista Jose Theodoro será o mediador da conversa. A entrada é gratuita.

