Agenda: Primeira noite de apresentação de grupos locais do 8º Caxias em Movimento ocorre nesta terça

Dança 31/10/2017 | 10h25

A primeira noite de apresentação de grupos locais do 8º Caxias em Movimento ocorre nesta terça a partir das 20h, no Teatro Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333). O palco do teatro recebe diferentes linguagens de dança feitas por artistas locais. As atrações são Requebra Espaço de Danças (balé, jazz e dança contemporânea), Cappes — Clínica Psicanalítica (rumba flamenca), Núcleo de Dança — FSG (dança contemporânea), Espaço de Dança André Ribeiro (dança de salão) e Escola de Flamenco La Cueva (flamenco).

Os ingressos para custam R$ 10, no local. Estudantes, idosos e comerciários pagam R$ 5.