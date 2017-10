Agenda: OSUCS faz concerto em Vacaria nesta quinta

Concerto 19/10/2017 | 09h27 Atualizada em

A Orquestra Sinfônica da UCS (Osucs) promove nesta quinya em Vacaria, o Concerto de Integração, comemorativo aos 50 anos da UCS. Será às 20h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, com regência do maestro Manfredo Schmiedt. Serão apresentadas as obras As Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart; Concerto N. 3 para Violino e Orquestra em Sol Maior, também de Mozart; Abertura Festiva, de Christoph Küstner; Gabriel’s Oboe, de Ennio Morricone, com o solista convidado Júlio César Wagner (oboé); Danças Folclóricas Romenas e Danças da Transilvânia, ambas de Béla Bartók; e Suite N. 2, de Heitor Villa-Lobos.

A entrada é gratuita.