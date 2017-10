Agenda: Órbita Literária ocorre nesta segunda, em Caxias

Leitura 02/10/2017 | 08h54 Atualizada em

O Órbita Literária desta segunda, que se integra à programação da 33ª Feira do Livro de Caxias, ocorre a partir das 20h no Café Do Arco da Velha, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1570 - Casa da Cultura), com a pós-graduada em História das Artes Dolores Maggioni.

Leia Mais:

Prefeitura e Câmara de Vereadores de Caxias do Sul lamentam morte de Adelar Bertussi

Praça Dante Alighieri lota no primeiro domingo da 33ª Feira do Livro de Caxias

O tema do encontro será Oscar Bertholdo – Um Ser Ímpar, sobre o primeiro poeta a incorporar com força o fato de ser homem desta região dentro da literatura gaúcha e brasileira. A entrada é gratuita.