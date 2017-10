Encontro Literário 30/10/2017 | 08h59 Atualizada em

O Órbita Literária promove hoje, às 20h, na Do Arco da Velha Livraria e Café (Rua Dr. Montaury, 1.570), um bate-papo com o professor João Armando Nicotti (foto). O mote do encontro será a poesia soviética e seus antecedentes, abordando autores como Fiodor Ivanovich Tiutchev, Mikhail Iurievitch Lermontov e Aleksandr Aleksandrovitch Blok, entre outros.

A entrada é gratuita.