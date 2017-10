Agenda: Ocorre nesta terça a 8ª edição do projeto Ciranda do Pensamento  

Bate-papo 30/10/2017 | 08h37 Atualizada em

A 8ª edição do projeto Ciranda do Pensamento deste ano será realizada nesta terça, às 19h30min, no Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). O tema do bate-papo será a reinvenção da família na sociedade do cansaço.

Nesse encontro, a filósofa Laina Brambatti e o historiador Marcelo Caon discutirão a família e suas próprias mudanças em meio à uma sociedade moderna.

A entrada é gratuita.