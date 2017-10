Agenda: O Lendário Chucrobillyman faz show nesta terça em Caxias

Música 31/10/2017 | 10h31 Atualizada em

Ocorre nesta terça, às 21h30min, a Festa de Halloween do Mississippi Delta Blues Bar (Rua Augusto Pestana, 55). A apresentação da noite fica por conta d'O Lendário Chucrobillyman, a banda com apenas um integrante, que se apresentou pela primeira vez em Caxias no Mississippi Delta Blues Festival de 2012. O cantor combina estilos trash blues, rock primitivo, blues psicótico, rock tosqueira ou free style music.

Na noite, ocorre também um concurso de fantasias, e o vencedor será contemplado com uma garrafa de Jack Daniel's.

A entrada custa R$ 20.