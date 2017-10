Agenda: Nei Lisboa se apresenta com Salvagni Big Band no dia 3 de novembro em Caxias

Show 25/10/2017 | 09h24 Atualizada em

O cantor Nei Lisboa (foto), juntamente com a Salvagni Big Band, chega a Caxias no dia 3 de novembro para se apresentar no Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1740), às 21h. O cantor traz um repertório cheio das grandes orquestras de jazz que marcaram época na primeira metade do século passado, como Uma era de ouro, com Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller e clássicos eternizados por crooners como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. O roteiro do espetáculo está conectado intimamente ao swing do jazz e, muito além do acústico, na companhia de uma formação completa do gênero. A Salvagni Big Band vem ancorada na larga experiência do maestro Gilberto Salvagni.

Ingressos custam R$ 90 nas lojas Multisom e no site blueticket.com.br. Estudantes e idosos pagam R$ 45.