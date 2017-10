Música 10/10/2017 | 10h16 Atualizada em

A cantora Brenda Valer se apresenta na Música na Feira desta terça, a partir das 18h, no Palco Central da 33ª Feira do Livro. Brenda apresentará músicas autorais como Quase e Cedo, que fazem parte do seu disco Piripaque, que tem previsão de lançamento para o dia 21 de outubro, em Caxias do Sul.

A entrada para o Música na Feira é gratuita.