Agenda: Michel Teló faz show em Garibaldi no dia 8 de dezembro

Show 11/10/2017 | 09h54 Atualizada em

Em comemoração à Festa dos Motoristas 2017, Garibaldi receberá o espetáculo Bem Sertanejo – Show com Michel Teló, no dia 8 de dezembro, às 21h. O cantor já lançou quatro álbuns, incluindo o CD e DVD Bem Sertanejo, contendo 19 músicas com participação dos entrevistados no programa que ele apresentou no Fantástico.

Leia Mais:

Caxias recebe shows de Os Replicantes, Cartolas, Identidade e Catavento nesta quarta, no Shiva

Agenda: Festa "Galera de Cowboy" ocorre nesta quarta, na Level Cult, em Caxias

Os ingressos, que vão de pista a mezanino premium, variam de R$ 60 a R$ 2,5 mil, na Garibaldi – AMG, Disco Center; De Marchi Áudio e Vídeo, em Carlos Barbosa; no Movie Arte Cinemas (Shoppings Lamérica e Bento) ou pelo blueticket.com.br (há taxas).