Agenda: MC Livinho se apresenta nesta quinta em Caxias

Funk 12/10/2017 | 10h49 Atualizada em

Conhecido no meio do funk, MC Livinho se apresenta hoje no Pepsi Club (Rua Guerino Sanvitto, 1.412). O cantor faz show na festa Funk You a partir das 23h, trazendo hits como Fazer falta e Cheia de marra. O line-up da noite de hoje é formado por Mc Peterzin e pelos DJs Lucas Rodrigues, Erick Bueno, Kond e Luan Peterson.

Já amanhã, haverá continuação da festa, que se inicia também às 23h e conta com a participação dos DJs Marcelo Gobetti, Erick Bueno e Lucas Rodrigues. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 150; válidos para os dois dias, e podem ser adquiridos na Papy Toys (Shopping Iguatemi) e na Loja Hip (Rua Visconde de Pelotas, 951).