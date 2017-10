Feira do Livro 13/10/2017 | 09h47 Atualizada em

Nesta quinta, o violonista Leonel Costa se apresenta no Palco Central, a partir das 18h, na 33ª Feira do Livro.

Leonel, que recentemente lançou o disco Nó de Pinho, apresenta as canções do álbum que conta com 10 canções instrumentais. A entrada é gratuita, e o disco estará à venda por R$ 10.