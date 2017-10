Feira do Livro 11/10/2017 | 09h15 Atualizada em

A cantora Janaina Formolo faz apresentação nesta quinta na Música na Feira, a partir das 18h, no Palco Central da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

A cantora interpreta músicas do novo CD A passagem do tempo – Janaina Formolo canta Vinicius Todeschini, que será lançado no dia 28 de outubro, no Teatro Murialdo, com apoio do Financiarte.

A entrada para o Música na Feira é gratuita.