Agenda: Inscrições para o 7º Festival de Música de Gramado encerram-se nesta quinta

Inscrições 25/10/2017 | 08h58

O 7º Festival de Música de Gramado, que ocorre nos dias 13, 14 e 15 de novembro na Sociedade Recreio Gramadense (Rua Garibaldi, 328), prorrogou as inscrições até amanhã. O festival está recebendo inscrições nas categorias Rock, Gaúcha e MPB.

Na primeira noite do evento ocorre a fase municipal, com 12 obras de compositores gramadenses. Para o segundo dia, os primeiros colocados em cada categoria desta etapa juntam-se a outros 18 selecionados em nível estadual para disputarem uma das 12 vagas para a final. Serão quase R$ 50 mil entre premiações e ajudas de custo para as obras pré-selecionadas e premiadas. O acesso para o público, nos três dias, será gratuito.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente na Secretaria de Cultura de Gramado (Rua Leopoldo Rosenfeldt, 818) ou preenchendo o formulário e enviando pelos Correios para o endereço acima. A ficha de inscrição está disponível em: http://bit.ly/2yMKLUh.