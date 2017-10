Agenda: Humorista Rafael Campos apresenta show de stand up comedy nesta sexta, em Caxias

Risadas 06/10/2017 | 09h08

O humorista Rafael Campos, do coletivo 1Quarto, apresenta nesta sexta, às 20h30min, seu show solo Como Sobreviver Até os 30 Anos no Teatro Sala de Ensaio (Shopping San Pelegrino). O espetáculo de stand up comedy segue uma linha cronológica e conta histórias sobre sua infância, alistamento militar, desavenças com a Família Lima e muito mais.

Rafael foi o vencedor do concurso para novos comediantes Se Maomé não vai à Montanha, a Montanha traz Maomé, promovido por Rafinha Bastos em 2011 e é o idealizador do Serra Comedy.

Os ingressos custam R$ 15 (antecipados) e R$ 20 (na hora), à venda na Sala de Ensaio (Shopping San Pelegrino, 1° andar) e no 1quarto (Rua Tronca, 3.485).