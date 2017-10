Agenda: Festival Vem Pra UCS ocorre neste sábado e domingo, em Caxias

Entretenimento 06/10/2017 | 09h15

Foto: Edu Defrerrari / Divulgação

Foto: Edu Defrerrari / Divulgação

O festival #VemPraUCS, sábado e domingo, contará com shows e visitas à universidade.

No sábado, às 14h, ocorre o UCS Music Festival e a apresentação da banda Elixir.

Leia Mais:

25ª edição do Bento em Dança inicia neste sábado, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves

Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela começa neste sábado

Já no domingo, às 13h30min, o evento conta com a apresentação das bandas Havana Libre e Lennon Z and Sickboys Trio e da cantora Brenda Valer. O encerramento fica por conta da Chimarruts (foto). A entrada é franca.