Agenda: Festival Enxame ocorre neste sábado, em Caxias

Festival 30/10/2017 | 08h40

No próximo sábado, o Festival Enxame estreia em Caxias, com atrações voltadas à música, às artes, aos debates e à economia criativa. No line up, Jaloo (Castanhal, PA), Catavento, banda Cuscobayo, Supervão (São Leopoldo), Salve Jurema (São Marcos) e a dupla Mari Martinez & The Soulmates (Porto Alegre).

O festival ocorre no Cheiro de Mato Eco Camping (BR-116, km 132 - Parada Cristal). Os ingressos custam R$ 65 (mediante doação de 1kg alimento) pelo link bit.ly/festivalenxame. Estudante, idosos, professores e portadores de necessidades especiais pagam R$ 55.