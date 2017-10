Festa 13/10/2017 | 09h40 Atualizada em

A festa Octo Beer ocorre hoje, a partir das 22h, no Zero 54 (Rua Augusto Pestana, 154) trazendo o Festival de Cerveja Barata. A apresentação da noite fica por conta da Jack Band, interpretando rock clássico dos anos 1980, 1990 e 2000. Na sequência, DJ Guga Gazzola toca os hits do momento. A entrada custa R$ 20 até a meia-noite; após, R$ 30.