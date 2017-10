Agenda: Festa das Patroas ocorre neste sábado, em Caxias

Show 09/10/2017 | 09h11 Atualizada em

Sucesso no meio sertanejo, a cantora Marília Mendonça (foto) e a dupla Maiara e Maraísa formam a Festa das Patroas, que chega a Caxias neste sábado, no Parque da Festa da Uva (R. Ludovico Cavinato, 1.431), a partir das 21h. Com sucessos consagrados como Amante não tem lar e 10%, as cantoras conquistam cada vez mais o público. A abertura do show fica por conta do cantor Cris Biando e dos DJs Luciano Lancini e Lilo Lorandi. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 210 e estão sendo vendidos na Bulls Brasil, Provoq Store, Movie Arte Cinemas Bento Gonçalves ou pelo site Blueticket (há taxas).

Leia Mais:

Realeza inspira o Debutantes 2017 do Recreio da Juventude em noite de gala