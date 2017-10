Música 26/10/2017 | 09h20 Atualizada em

Ocorre nesta quinta, às 19h, na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749) a festa Circulandô, que conta com músicas do estilo jazz latino, funk, drum n' bass e disco. Haverá caipirinha dupla até as 22h.

A discotecagem fica por conta dos DJs Mono, Caio, Muzak e Nkls. A entrada custa R$ 8.