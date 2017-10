Agenda: Feira do Livro de Caxias do Sul contará com três sessões de autógrafos nesta quarta

Feira do Livro 11/10/2017 | 09h17 Atualizada em

A Feira do Livro de Caxias do Sul contará com três sessões de autógrafos nesta quarta, a partir das 17h. As obras lançadas serão Pegadas da gratidão, de Élio Meneguzzo; Despique, de Leonor Bassani e José Clemente Pozenato; e Fluxo, de Jaqueline Pauletti, todos no Espaço de Autógrafos 1.

Leia Mais:

Frei Jaime: Um jeito natural de viver

Caxias recebe shows de Os Replicantes, Cartolas, Identidade e Catavento nesta quarta, no Shiva

A feira ocorre na Praça Dante Alighieri, e as bancas abrem das 9h às 20h.