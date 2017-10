Agenda: Exposição "Roger Mello: Um Artista Sem Fronteiras" inicia nesta segunda, em Caxias

Arte 02/10/2017 | 09h06 Atualizada em

A exposição Roger Mello: Um Artista Sem Fronteiras será aberta nesta segunda, às 18h30min, na Sala de Exposições do Museu Municipal (Rua Visconde de Pelotas, 586).

Com curadoria de Volnei Canônica, a mostra aborda o trabalho do premiado ilustrador Roger Mello (foto) e integra a programação da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

A abertura terá participação do duo de flautas do Programa Florescer. A entrada é gratuita.