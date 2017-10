Agenda: Exposição "Percursos e Percalços" pode ser visitada até dia 5 de novembro em Caxias

Arte 17/10/2017 | 10h08 Atualizada em

A exposição Percursos e Percalços, de Odilza Michelon, pode ser visitada até o dia 5 de novembro, na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312).

A mostra, que celebra os 80 anos de vida da artista, apresenta 50 obras que percorrem as diversas fases da carreira artística de Odilza, que trabalhou com diferentes linguagens das artes visuais, convergindo na transgressão da imagem. Com base no desenho e na fotografia, a artista guarda, amplia, recorta, cola, copia, colore, cria emendas, sobrepõe ou transpõe figuras que remetem a um mundo simbólico, gerando uma coleção de imagens transcendentais.

Leia Mais:

Feira do Livro de Garibaldi tem início nesta terça-feira, na Praça Loureiro da Silva

5º CineSerra começa nesta terça, com exibições gratuitas em sete cidades

A exposição é gratuita e pode ser conferida de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos finais de semana e feriados, das 16h às 22h.