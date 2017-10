Agenda: Exposição em comemoração aos 10 anos da Sala de Fotografia ocorre até o dia 5 de novembro

Fotografia 16/10/2017 | 08h49

A exposição em comemoração aos 10 anos da Sala de Fotografia, que iniciou no dia 10, pode ser visitada até 5 de novembro, na Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). Os mais de 50 alunos de fotografia da Sala apresentam seus trabalhos, que têm como tema a diversidade do olhar, por meio daquilo que cada pessoa enxerga ao seu redor.

A exposição é gratuita e pode ser conferida de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos finais de semana e feriados, das 16h às 22h.