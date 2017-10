Agenda: Espetáculo Choque ocorre neste sábado em Caxias

Dança 27/10/2017 | 10h47 Atualizada em

Dentro da programação do 8º Caxias em Movimento, a Cia Municipal de Dança apresenta neste sábado, às 15h, na antiga quadra de areia do bairro Planalto, o espetáculo Choque. A dança é uma remontagem da obra do coreógrafo Mário Nascimento (Belo Horizonte) que a Cia. estreou em Caxias em 2003. Nela, os abalos que atravessam o mundo contemporâneo servem de inspiração para movimentos de encontro de corpos em movimento, de embate de forças e conflito. A entrada é gratuita.

