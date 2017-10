Agenda: Espetáculo "As Aventuras do Pequeno Príncipe" ocorre neste domingo, em Farroupilha

Teatro 16/10/2017 | 08h57 Atualizada em

O espetáculo teatral As Aventuras do Pequeno Príncipe, livremente inspirado na obra de Saint-Exupéry, será apresentado no próximo domingo, às 17h, no auditório da UCS Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, 57).

A peça infantil conta a história de um aventureiro intergaláctico e suas peripécias pelo espaço, conhecendo lugares distantes, diferentes culturas e uma porção de personagens surpreendentes e divertidos.



Os ingressos custam R$ 24, à venda no Sesc Farroupilha. Estudantes, professores, idosos e classe artística pagam meia-entrada; empresários com Cartão Sesc/Senac pagam R$ 15.