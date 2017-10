Agenda: Confira os filmes exibidos neste fim de semana no Cine Forqueta

Cinema 06/10/2017 | 17h27 Atualizada em

Com a intenção de proporcionar a formação de público para cinema clássico e contemporâneo, a 1ª edição do Cine Forqueta se estende até o dia 5 de novembro, e conta com 4 exibições mensais, totalizando 32 exibições gratuitas, sendo 16 clássicos e 16 filmes atuais dessa década. As sessões são sempre às 16h e às 18h, e ocorrem no Ponto de Cultura Costurando Sonhos (Avenida Luiz Franciosi Sério, 350).

Neste fim de semana, serão exibidos os filmes:

Sábado

Loucademia de Polícia, às 16h.

Matrix, às 18h.

Domingo

A invenção de Hugo Cabret, às 16h.

As Aventuras de Pi, às 18h.